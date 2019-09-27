Столичная полиция конфисковала партию текстильных изделий без документов (ВИДЕО)

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В рамках мероприятий, направленных на предотвращение случаев незаконной уличной торговли, сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества задержали 28-летнего мужчину. В результате специальных следственных мероприятий было установлено, что он перевозил и продавал на Тираспольском рынке постельное бельё без документов о происхождении.

18 сентября сотрудники столичной полиции провели обыски на складе, расположенном на улице Д. Кантемира, а также в автомобиле, принадлежащем мужчине. Оценочная стоимость найденных товаров составляет примерно 25 000 леев.

В соответствии с действующим законодательством, виновному лицу грозит штраф в размере до 15 000 леев. Полиция продолжает расследование всех обстоятельств случившегося.