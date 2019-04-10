Столичная инстаграмщица похвасталась, как нарушает ПДД: полиция грозится найти и наказать девушку (ВИДЕО)

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Девушка проехалась на автомобиле по бульвару Штефан чел Маре в центре столицы. При этом она нарушила все возможные правила дорожного движения, ставя под угрозу свою жизнь и жизнь окружающих.

Вероятнее всего, её «шалости» остались бы никому неизвестными, если бы она не вышла в прямой эфир в Instagram и не похвасталась всем своей «превосходной» манерой вождения. Видео стремительно распространилось и в других социальных сетях, в результате чего дошло и до сотрудников Национального инспектората патрулирования.

Согласно данным НИП, водительница проигнорировала дорожные указатели, а также дорожную разметку, проехала по двойной сплошной полосе (и не единожды) и даже не остановилась на красный сигнал светофора. Проще говоря, нарушила все возможные правила дорожного движения, установленные на этом участке дороги.

В связи с этим НИП намерен идентифицировать нарушительницу и наложить ей штраф в размере от 1 200 до 1 800 леев с начислением 6-и штрафных пунктов. Кроме этого, если камеры дорожного наблюдения зафиксировали её автомобиль и покажут, что она нарушила скоростной режим, то к штрафу прибавятся ещё несколько сотен леев (в зависимости от скорости движения автомобиля).