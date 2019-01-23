Столица превратилась в сплошной каток: горожане жалуются на неочищенные от льда улицы (ВИДЕО)

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В то время как проезжая часть регулярно чистится от снега, территории дворов и тротуары, покрытые льдом, представляют настоящую опасность для жителей столицы. Горожане жалуются, что проходы во дворы вообще не очищены и не посыпаны противоскользящим материалом.

В некоторых столичных дворах практически невозможно пройти, так как они больше напоминают ледяной каток. На днях, когда солнце пригрело, а температура воздуха составляла больше 0 градусов, снег подтаял, а сейчас превратился в лёд. Можно даже не тратить денег на каток, потому что катки образовались во дворах столицы. В связи с этим число людей, которые получили травмы, поскользнувшись на льду, значительно возросло, пишет tv8.md.

Жители одного из дворов в секторе Рышкановка говорят, что за последние дни они не видели рабочих, посыпающих дорогу солью или песком. Некоторые жители столицы предпочитают в такую погоду не высовываться из дома, чтобы не подвергать себя опасности.

– Очень опасно. У меня пожилые родители и они, конечно, в это время не выходят на улицу. Если есть необходимость сходить в магазин, конечно, я иду, – рассказала жительница Рышкановки.

Заложниками непогоды стали не только пешеходы, но и водители, чьи машины с трудом передвигаются во дворах. И у больницы Святой троицы на Рышкановке очень скользко и опасно, а сложнее всего приходится пенсионерам. После того, как корреспондент позвонила администрации больницы, появились два работника, которые начали чистить территорию. По словам рабочих, они физически не успевают очистить территорию, так как она большая, а соли у них мало.

По данным пресс-службы больницы скорой помощи, за последние 24 часа с травмами к ним обратились 65 человек, что больше обычного. В большинстве случаев люди получали вывихи и переломы, поскользнувшись на льду.

Напомним, что на прошлой неделе свыше ста предпринимателей оштрафовали за нерасчищенные от снега участки. Большую часть штрафов получили предприниматели сектора Рышкановка (около 130 протоколов).