Столица остаётся без “зебр”: купленная за 2 млн леев краска на дорожную разметку не оправдала себя (ВИДЕО)

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Уже август на дворе, а улицы столицы остаются без дорожной разметки. До некоторых улиц очередь так и не дошла, а на некоторых, где уже проводились работы по нанесению разметки, краска уже начала исчезать. Работы были приостановлены, так как краска, на которую примэрия выделила 2 млн леев, оказалась некачественной. Местные органы власти отправили её пробы на экспертизу и ждут результатов для того, чтобы можно было принять какое-то решение.

На некоторых улицах «зебры» едва можно разглядеть при дневном свете, а на других они уже давно стёрлись и о том, что в этом месте пешеходный переход, в лучшем случае указано только на дорожном знаке. Уже более двух лет пешеходы на свой страх и риск переходят дорогу по стёртым «зебрам», передаёт protv.md. На улице Н. Димо рабочие начали работы по нанесению дорожной разметки ещё во второй половине мая, но так и не завершили. А на улице Соколень не осталось ни одной видимой «зебры».

На сегодняшний день в столице было окрашено всего 20% пешеходных переходов, но и на них краска уже начала исчезать. Несколько дней назад работы по нанесению разметки были прекращены из-за низкого качества краски.

– Нам сказали, что качество краски не соответствует нормам. Они должны это проверить, но, уверяю, что к 1 сентября все пешеходные переходы будут окрашены, – утверждает глава Управления транспорта Адриан Болдуреску.

Стоит отметить, что в период, когда стартовали работы по нанесению разметки, руководство примэрии уверяло, что краска, на которую было выделено 2 млн леев, выдержит любые погодные условия в течение полугода.