Стокилограммовая авиационная бомба была обнаружена рабочими в Криулянском районе

Бомба была обезврежена сапёрами Национальной армии. Всего в октябре этого года сапёры нейтрализовали более 20 найденных взрывоопасных объектов различного калибра.

По словам главы сапёрной службы, подполковника Адриана Эфрос, большинство боеприпасов, в том числе метательная мина калибра 82 мм и ручные гранаты, были обнаружены в окрестностях районов Каушаны, Анений Ной и Калараш. Он также уточнил, что самым опасным «уловом» оказалась стокилограммовая авиационная бомба, которая была обнаружена группой рабочих во время выполнения работ на газапроводе в селе Магдачешты Криулянского района. В ходе исследования было установлено, что бомба немецкого происхождения сохранилась со времён ВОВ. Боевой припас был доставлен на военную базу в Бульбоака, где будет уничтожен.

Кроме этого, в октябре сапёры обезвредили реактивный снаряд калибра 320 мм, обнаруженный в карьере вблизи коммуны Пхэчень Новоаненского района, а также 3 противотанковые мины TM-57, которые были найдены в лесу недалеко от села Гетлово Оргеевского района. Боеприпасы были изъяты и обезврежены.

Стоит отметить, что с начала текущего года было выполнено 166 операций по разминированию и обезвреживанию 302 взрывных объектов, найденных на всей территории страны.