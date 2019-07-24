Стояновский характер

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О том, как директор отстояла свою гимназию

Стояновка – небольшое болгарское село со столетней историей. Находится оно в Кантемирском районе, на молдавско-румынской границе. тут Каждый житель с детства говорит на трёх языках: болгарском, молдавском и русском. Умение договариваться и при этом отстаивать свои интересы – в характере местных сельчан.

Директор местной гимназии «Иван Вазов» Мария Крестинкова родилась, выросла и состоялась в родном селе. За неполные 40 лет служения школе она прошла все ступени карьерной лестницы – от пионервожатой до директора. И когда пришлось защищать своё детище, в которое Мария вложила всю любовь и творческий потенциал, она проявила такое упорство и твёрдость, которые удивили даже тех, кто знал её с детства.

Брюссель-заступник

В 2011 году кишинёвские власти решили закрыть школу, мотивируя эту оптимизацию малочисленностью учеников. Новость Мария Крестинкова восприняла как удар в спину – ведь к тому времени стояновские ученики блистали не только на олимпиадах по школьным предметам.

В 2009 году хлопотами директора посольства Болгарии в Молдове и Министерства образования НРБ в Стояновку направили преподавателя пения и музыки Пламена Пенчева. Этот профессионал высокого уровня создал из стояновских учеников фольклорный ансамбль «Пламъче» («Огонёчек»). Фольклор пробудил в школьниках такой интерес к родному языку, к истории своих предков, что в ансамбле пришлось создать три группы. Юные артисты стали выступать не только в болгарских сёлах республики, но и на фольклорных фестивалях в Болгарии. Глядя на успехи ребят, учителя и родители создали свой коллектив. С тех пор культурная жизнь Стояновки переместилась в школу. Ни один праздник в селе не обходится без выступления педагогов, ребят и их родителей. «И теперь по чиновничьему циркуляру всё это уничтожить? Этому не бывать!» – сказала себе директор. И начала действовать.

Она стала писать во все инстанции. Но чиновники из высоких кабинетов часто даже не отвечали на её письма. Никому не было дела до судьбы школы и маленького болгарского села. В те тревожные дни Марию Савельевну пригласили на научно-практическую конференцию в Варну. И она поехала с письмами к главе Министерства образования и премьер-министру Болгарии, который на тот момент председательствовал в Совете ЕС.

– Мне ничего не оставалось, как просить болгарские власти защитить школу, без которой наше маленькое село просто умерло бы. И случилось чудо! Пока проходила конференция, в Молдову из Совета ЕС поступил протест на закрытие школы в Стояновке. Более того, наше учебное заведение получило статус гимназии! – рассказывает собеседница «АиФ в Молдове».

«Мне ничего не оставалось, как просить болгарские власти защитить школу, без которой наше маленькое село просто умерло бы. И случилось чудо! Пока проходила конференция, в Молдову из Совета ЕС поступил протест на закрытие школы в Стояновке. Более того, наше учебное заведение получило статус гимназии!»

Пришествие Петра

Но недолго музыка играла. В 2017 году реформаторы от образования для закрытия гимназии нашли повод: под прохудившейся крышей здания детям учиться нельзя. В Стояновке согласились: да, трёхэтажная школа не ремонтировалась с советского периода. Так помогите нам средствами! Но у поборников оптимизации школ на эту программу финансов не предусматривалось. Слух о закрытии гимназии быстро разошёлся среди жителей Стояновки.

Трудно сказать, чем бы закончилась эта история, если бы в один прекрасный день в директорский кабинет не постучал бывший выпускник школы Пётр Турлаков. Школьником он уехал с мамой в Германию. Получил там образование, стал искусным плотником – отделывал яхты ценными породами дерева. И так преуспел в этом ремесле, что открыл собственное дело. А жить стал на две страны, большую часть времени проводя в Стояновке. Узнав об угрозе закрытия школы, Пётр предложил помощь. Рабочие, нанятые им, за три летних месяца преобразили здание: перекрыли крышу, поменяли все окна, построили внутри здания туалеты, обновили школьное крыльцо. И хотя после ремонта учебное заведение посетил не один проверяющий, поводов для её закрытия никто из них не нашёл…

А потом посольство Болгарии в Молдове в рамках проекта для земляков, живущих за рубежом, профинансировало строительство котельной и установку автономного отопления. А по проекту Марии Крестинковой здание гимназии обшили пенопластом. Теперь в школьных классах зимой тепло, а летом – комфортно. Благодаря средствам, которые, опять же по проекту, выделил районный совет, удалось отремонтировать столовую, актовый и спортивный залы. Последний, к слову, не один год был заколочен досками.

Патриотизм малых дел

Борьба за гимназию никого не оставила в Стояновке равнодушными. Даже выпускники, которые разлетелись по разным странам, живо интересовались происходящим. А поступок Петра Турлакова нашёл своих последователей. Выпускник школы Николай Дан, живущий в США, договорился с друзьями и одноклассниками, и они общими усилиями спонсировали открытие в гимназии хореографического класса с зеркалами и балетными поручнями. Так что для развития музыкально-танцевальных талантов созданы условия, какими не располагают многие столичные гимназии. В прошлом году выпускники оплатили покупку портфелей детям из социально уязвимых семей.

И Пётр Турлаков продолжает помогать селу и школе. Учеников, которые не только хорошо учатся, но и занимаются народными песнями и танцами, благотворитель поощрил поездкой в три страны – Германию, Бельгию и в Голландию…

Жизненный урок

Сегодня в школах педагоги мало говорят своим воспитанникам о патриотизме. Разговоры о любви к Отечеству задевают ребят, когда они причастны к чему-то важному. А ещё когда у них на горизонте есть личности, которые совершают поступки, вызывающие уважение. В Стояновке таким человеком оказалась Мария Крестинкова, давшая своим воспитанникам главный жизненный урок – всегда бороться за то, что тебе дорого.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Настоящий оазис

Ефросиния Бужак, специалист-координатор управления образования Кантемирского района:

– Я шестнадцать лет работаю в районном управлении. В 2003 году, когда образовался Кантемирский район, в нём насчитывалась 41 школа. Теперь их осталось 30. И в них некому преподавать. В 2018 году мы направили в Министерство образования запрос на шесть преподавателей математики – ни один к нам не приехал. Не лучше ситуация с физиками и химиками. В Кантемире действует одна городская школа, но и там большинство учителей – пенсионеры, которые годами ждут замены. В некоторых сёлах ребят просто некому учить, и мы не знаем, что делать. Многие учителя вынуждены совмещать преподавание в двух-трёх школах. На этом безрадостном фоне гимназия в Стояновке – настоящий оазис! Директор Крестинкова упорно борется за сохранение гимназии в своём селе, и её в этом поддерживает посольство Болгарии. На деньги мэрии Стояновки отремонтировали актовый зал, а на средства районного совета – спортзал. В её учительском коллективе полный комплект педагогов, причём вчерашних выпускников вузов. В этом году – тоже по болгарскому проекту «Родной язык» – Мария Савельевна купила для всех классов интерактивные большие телевизоры, провели сверхскоростной интернет. С 1 сентября у них начнутся уроки с использованием специального сетевого программного обеспечения, программ для вебинаров, онлайн-семинаров, обучающих игр и интерактивных тестов. Это реальный пример того, чего может добиться для села всего один человек, если он служит своему делу.

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