Стояногло: Антикоррупционная прокуратура возобновила дело “о финансировании ПСРМ” под огромным политическим давлением

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Дело “о финансировании ПСРМ” было возобновлено Антикоррупционной прокуратурой под огромным политическим давлением, оказанным через СМИ в ноябре-декабре прошлого года. Об этом заявил генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло. Он также сообщил, что бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сознательно допустил серьезные нарушения в этом деле.

Генпрокурор отметил, что дело было возбуждено еще в 2016 году, однако до сих пор расследование носило непоследовательный характер. Дело поднималось лишь тогда, когда это было на руку определенным политическим кругам.

– Процессуальная деятельность по данному делу началась в июле 2016 года, носила незапланированный и непоследовательный характер. На протяжении 3 лет была инициировано 1 уголовное действие в 2016 году, 1 – в 2017, а в 2018 и в 2019 годах – ни одного. К этому делу появлялся интерес лишь тогда, когда определенные социально-политические события в своих интересах старались использовать различные группы людей, в том числе, некоторые прокуроры, которые несут полную ответственность за неэффективность данного расследования, – отметил он.

Стоит отметить, что исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча ранее выразил уверенность в том, что дело было возобновлено бывшим главой АП Виорелом Морарем для того, чтобы шантажировать им партию.