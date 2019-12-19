Стоимость полиса медстрахования в 2020 году не изменится

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Депутаты проголосовали в четверг, 19 декабря, в окончательном чтении закон о Фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год.

Согласно документу, доходы и расходы установлены в сумме 8 383,4 млн леев с увеличением доходов на 14,4% и расходов на 11,4%.

Доходы от премий составят около 63,5% от общего объема доходов средств обязательного медстрахования. Трансферты из государственного бюджета для обеспечения категорий застрахованных правительством лиц прогнозируются на уровне 34%, пишет moldpres.md.

Сегодня же было принято решение сохранить стоимость премии обязательного медицинского страхования в виде фиксированной суммы на 2020 год на уровне текущего года в размере 4056 леев. В то же время будут сохранены и скидки на ее приобретение для ряда категорий физических и юридических лиц.

Как и в текущем году, размер взносов обязательного медицинского страхования останется на уровне 9%, в том числе 4,5% – оплачивается работником и 4,5% – выплачивается работодателем.