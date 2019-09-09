Стоимость имущества, арестованного НАЦ, приближается к 1 миллиарду леев

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За прошлую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму около 1,5 млн леев. Всего же стоимость имущества, арестованного учреждением с момента его создания, приближается к 1 миллиарду леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, отдел аналитики провёл 8 операционных анализа по уголовным делам, а ещё 42 находятся на рассмотрении. Юридический отдел проводит антикоррупционную экспертизу по 43 материалам. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 114 материалов, из которых 70 – жалобы.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 65 звонков, 8 из которых находятся в компетенции НАЦ. В настоящее время 4 человека находятся под арестом по делам НАЦ: один – в пенитенциарном учреждении, 2 – в изоляторе НАЦ, а еще один – под домашним арестом.