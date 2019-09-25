Сто дней комом

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О том, как была оценена работа новой власти

16 сентября исполнилось 100 дней коалиции ПСРМ – ACUM, которая сегодня в Молдове управляет страной.

О первом периоде правления новой власти эксперты, аналитики и зарубежные наблюдатели высказали своё мнение в рамках международной научно-практической конференции «100 дней коалиции ПСРМ – ACUM – успехи и проблемы. Молдова – мост между Востоком и Западом», которую организовал в Кишинёве портал eNews.

Конец эйфории

Многие эксперты, аналитики, участвовавшие в работе конференции, высказали не совсем радужные мнения по поводу 100 дней правления новоизбранной власти. Некоторые сомневаются, что эта коалиция сможет долго продержаться, другие же надеются, что при определённых условиях этот тандем может сохраниться.

По мнению директора Центра стратегических исследований и реформ Галины Шеларь, в стране пока ещё нет ощущения свободы после смены власти, а приоритеты коалиции пока на уровне заявлений.

– Романтика и эйфория заканчиваются быстро, а когда нет понимания временных рамок, о новых условиях развития говорить не приходится, – отметила Галина Шеларь. – Те приоритеты, о которых много говорилось и которые были заявлены в самом начале в программе правления, пока на уровне заявленных. Была надежда, что это временная программа, но пока она остаётся… Ещё чёткого понимания, что такое Молдова, за 100 дней не появилось.

Дела идут не так, как надо, деятельность некоторых министерств не соответствует ожиданиям граждан, не предлагается чёткого плана действий по улучшению их жизни.

Окно возможностей

Общественный деятель Игорь Тулянцев выразил надежду, что коалиция сумеет использовать уникальную ситуацию консенсуса на благо Молдовы, а не партий, входящих в её состав.

– В июне 2019 года перед Молдовой открылось невероятное окно возможностей, – отметил И. Тулянцев. – И когда мы задаём себе вопрос: можно ли сказать, что за 100 дней своей работы правящая коалиция эффективно использовала это окно возможностей, – ответ, к сожалению, не будет однозначным.

Тулянцев выказал озабоченность тем, что правительство отказалось вернуться к обсуждению проблемы запрета на трансляцию политических и военных информационно-аналитических программ российского телевидения. Для него не совсем ясно, как действующая власть намерена поступить с установленной олигархом Плахотнюком системой многочисленного объявления персонами нон грата при въезде в РМ и высылкой из страны дипломатов, политиков, общественных деятелей. Мол, общество хочет избавиться от факторов, олицетворяющих беглого олигарха, но нынешняя власть не спешит этого делать, боясь, по всей видимости, потерять в имидже.

Перемен требуют наши сердца

По мнению исполнительного директора Института стратегических инициатив Инны Шупак, принятая 8 июня 2019 года Декларация о признании Республики Молдова захваченным государством и одобренный 15 августа в окончательном чтении закон о возврате к пропорциональной системе выборов – главные позитивные результаты коалиции ПСРМ – ACUM в деле деолигархизации за первые 100 дней правления.

– При этом Декларация, как думали и надеялись очень многие неравнодушные граждане, станет основанием для дальнейших жёстких и очень быстрых точечных шагов новой власти по демонтажу олигархического режима и принятию закона о люстрации. Однако ничего кардинального вслед за Декларацией не последовало, – отметила И. Шупак.

Вырвать из бедности

Депутат парламента от блока ACUM Владимир Боля надеется, что коалиция выживет, но жить она будет только в том случае, если правительство сумеет стать по-настоящему национальным, будет в силах решать интересные и важные для развития страны вопросы. А для этого следует в кратчайшие сроки провести реформы, какими бы болезненными они ни были, и объяснять гражданам, почему они крайне необходимы.

– Неважно, сколько людей проживает в стране, маленькая она или большая. Но мы – страна и должны работать в национальных интересах… Нужно поднимать страну, как после войны. А эта война была между политиками. Молдова сейчас – опустошённая, люди – беднейшие, – заявил В. Боля.

Реальность зовёт

Президент Молдовы Игорь Додон подверг критике деятельность парламентского большинства и правительства. 16 сентября, выступая на открытии новой сессии парламента, глава государства призвал власть применять новый подход в деятельности и вынести на первый план решение злободневных проблем граждан.

– Дела идут не так, как надо. Деятельность некоторых министерств не соответствует ожиданиям граждан, не предлагается чёткий план действий по улучшению их жизни…

«Медовый месяц» позади, и граждане начинают задавать резонные вопросы об эффективности нынешней власти. Они ждут от правительства прямых действий по повышению и гарантированию зарплат и пенсий; решений по улучшению мер социальной защиты; надёжной стратегии создания новых рабочих мест; прекращения политических чисток среди чиновников-профессионалов; незамедлительных действий по экономическому развитию страны; срочных мер по строительству новых дорог и реконструкции существующих; по активизации борьбы с коррупцией в тех сферах, которые ежедневно воздействуют на людей.

Президент призвал вернуться к реальности, выйти из состояния затянувшейся и бессмысленной эйфории, в которой пребывают некоторые политики.

Анастасия Погодина