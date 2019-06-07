Стихия беспощадна: во Флорештах от сильного ливня пострадали дворы нескольких домов (ФОТО)

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Прошедший ливень нанёс значительный вред инфраструктуре села Извоаре Флорештского района. В результате непогоды несколько домовладений сильно пострадали, пишет protv.md.

Разбушевавшаяся стихия размыла просёлочные дороги и повалила деревья. Вследствие дождя произошла угроза подтопления многих жилых домов. Кроме того, из-за непогоды были повреждены крыши ряда зданий, а также хозяйственные постройки на придомовых участках.

Экспертам предстоит подсчитать ущерб, нанесённый неблагоприятными погодными условиями.