Степанюк: У нас есть законные правительство и парламент. ДПМ должна уйти в оппозицию

Степанюк: У нас есть законные правительство и парламент. ДПМ должна уйти в оппозицию

Историк, политолог, экс-вице-премьер молдавского правительства,председатель Народно-социалистической партии Молдовы Виктор Степанюк прокомментировал нынешние события в Молдове. По его мнению, ДПМ должна закончить протесты и мирно уйти в оппозицию.

– У нас есть законные правительство и парламент. Не Конституционный суд, прокуратура, группы протестующих, военные структуры, а парламент, сформированный законным путём, является представителем народа Республики Молдова, – написал Виктор Степанюк на своей странице в социальной сети.

По его мнению, Демократическая партия Молдовы должна мирно и без насилия уйти в оппозицию.

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