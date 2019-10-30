Степанюк: Проголосую за Иона Чебана – у него есть знания, опыт и конкретные проекты

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Историк, политолог, экс-вице-премьер молдавского правительства, председатель Народно-социалистической партии Молдовы Виктор Степанюк отметил, что в последние годы мы снова и снова убеждались в том, что руководить в стране должны смелые, честные и ответственные люди. Поэтому он решил, что в воскресенье, 3 ноября, будет голосовать за Иона Чебана.

– У него есть знания, опыт в административной работе, проекты, направленные на решение проблем Кишинёва, а также у него за спиной большая фракция. У Андрея Нэстасе более скромный опыт в администрировании, у него нет необходимых знаний и конкретных проектов. Ему сложнее будет справляться с рутинной деятельностью примэрии. Он наивно надеется что-то реализовать лишь с помощью европейского финансирования. Это значит новые кредиты и долги, – отметил Степанюк.

По его мнению, проблемой Нэстасе является его взрывной характер и факт, что фракция блока «АКУМ» в муниципальном совете меньше фракции Партии социалистов.

– Чебан готов работать со всеми внешними партнёрами, а Нэстасе возлагает надежды только на западных партнёров. Ему не хватает открытости, самоотверженности и интеллекта. Я не хочу, чтобы примары и политики продолжали делить Кишинёв, страну по политическим и геополитическим принципам. Хочу, чтобы Кишинёв был красивым, благоустроенным городом и хорошим примером для всей страны. Я проголосую за Иона Чебана! – заявил Виктор Степанюк.