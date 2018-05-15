Став примаром, Чебан не разрешит проведение ЛГБТ-парадов в Кишиневе: “Я за традиционные семьи” (ВИДЕО)

Став примаром, Чебан не разрешит проведение ЛГБТ-парадов в Кишиневе: “Я за традиционные семьи” (ВИДЕО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева хочет, чтобы семейные ценности сохранялись в молдавском обществе, и сделает для этого всё возможное после избрания. 

Об этом социалист заявил, отвечая, в рамках телевизионных дебатов, на вопрос, подпишет ли он авторизацию на проведение шествия ЛГБТ.

– Я против этого и не буду поступать как Сильвия Раду, которая говорит, что это дело каждого. Дело каждого – это делать дома то, что хочется, а не выносить это наружу, в общество, на улицы и т.д. Пожалуйста, делайте, что хотите дома, а в обществе нужно продвигать ценности традиционной семьи. И никак иначе, – сказал он. 

Напомним, что ранее Сильвия Раду разрешила проведение в Кишиневе марша ЛГБТ, который состоится в столице 19 мая.

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