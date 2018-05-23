Став генпримаром, Чебан не позволит проведение унионистских маршей в Кишиневе

Об этом кандидат Партии социалистов заявил в рамках публичных дебатов, на которые снова не пришел его контркандидат Андрей Нэстасе. Чебан подчеркнул, что не допустит проведения в Кишиневе мероприятий, противоречащих закону.

– В Конституции Республики Молдова четко говорится о том, что эти действия являются неконституционными. Я буду руководствоваться Конституцией, и не позволю проведение мероприятий, которые нарушают высший закон страны, – сказал Чебан.

Кандидат ПСРМ также отметил, что у жителей Кишинева могут быть разные мнения и видения на этот счет, однако закон следует соблюдать, а не интерпретировать, подчеркнул он. Ион Чебан также подтвердил свое отношение к ЛГБТ-маршам в столице.

– Я выступаю за традиционные семьи. Никто не запрещает этим людям делать то, что они хотят, у себя дома. Делайте дома, что хотите, но давайте не выносить это на всеобщее обозрение. Пропаганду допускать нельзя. У нас есть много проблем в Кишиневе, которые нужно решать. Я не разрешу проведение подобных мероприятий, – добавил он.