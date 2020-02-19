Статусом не вышел

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Об ограниченных финансовых возможностях университетского музея

Есть в Кишинёве замечательное место, о котором не знают даже многие горожане. Это Музей природоведения Молдавского государственного университета. в его коллекции имеются совершенно уникальные экземпляры, каких не найти ни в одном подобном культурном учреждении мира.

Мартиролог погибшей красоты

В коллекции Музея природоведения МолдГУ есть поистине уникальные экспонаты: трёхдневный детёныш кашалота, которого поймали с пуповиной; гигантская акула, а также редкая птица из Южной Америки – каракара. Среди раритетов – стол академика, советского почвоведа, одного из основоположников МолдГУ Николая Александровича Димо. В фондах музея хранится фрагмент Сихотэ-Алинского метеорита, упавшего в 1947 году в горах Сихотэ-Алинь на Дальнем Востоке. Космический камень раздробился в атмосфере и выпал металлическим дождём на площади 35 м². Много там и других интересных раритетов.

Музей состоит из трёх отделов: зоологии, почвоведения, геологии и ботаники. Большинство животных, представленных в зоологической коллекции музея, погибли от хищнического отношения человека к природе. Зелёная кожистая морская черепаха, чучело которой можно там увидеть, погибла от заворота кишок, проглотив несколько полиэтиленовых мешочков. Головастая морская черепаха, или карета, задохнулась, попав в мазутное пятно. Обитательницы морских глубин – биссы – стали жертвами охотников из-за своих красивых роговых щитков, покрывающих панцирь. Щитки после нагревания становятся пластичными, и из них изготавливают знаменитые черепаховые гребни, броши, серьги и другие украшения. Некоторые варвары обливали черепах кипятком, чтобы содрать с них роговые пластинки, а потом за ненадобностью выбрасывали их обратно в море. Видимо, полагали, что у полуживой бедняги отрастёт новый прочный покров. Музейный экспонат биссы какой-то изверг облил химическим препаратом… Как ни горько, но почти у каждого экспоната своя трагическая история…

Музей – университетский, но находится на содержании нашего факультета. Нам пока не удалось найти архивные документы, подтверждающие, что учреждение удостоилось второй категории культурной значимости. Имея определённый музейный статус, наше детище могло бы рассчитывать на дополнительные фонды.

Биологи – донаторы

Экспонаты начали собирать в 50-е годы студенты биолого-почвенного факультета, отправляясь на практику в разные уголки огромной страны. Работая в заповедниках, зоопарках, на исследовательских морских судах, выпускники Кишинёвского госуниверситета не забывали свою альма матер.

Преподаватель Александра Матвеевна Дидусенко в те годы стала первым директором зоологического музея имени Л. С. Берга Кишинёвского госуниверситета. Она подсказывала студентам, в каких экспонатах нуждается музей. Одним из самых щедрых дарителей стал выпускник биофака МолдГУ Константин Янулов.

Мало кто знал, что на пятом курсе у него обнаружили лейкемию. Константин никому не сказал о страшном диагнозе и уехал по распределению в Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичёва, о котором мечтал со школы. Там он рассказал о своей беде одному из коллег. И тот, рискуя карьерой за подделку санитарного паспорта, прошёл медкомиссию вместо Янулова. В результате Константин в качестве инженера-ихтиолога стал ходить в рейсы на научно-исследовательском судне, изучая ихтиофауну Атлантики и Индийского океана. Шесть лет Янулов работал без отпуска, ведь после отдыха ему пришлось бы проходить медкомиссию…

За годы, проведённые в океане, Константин Янулов передал университетскому музею более 1500 экспонатов гидрофауны северных морей, Атлантики, Тихого океана, Красного моря. Однажды привёз засоленную шкуру малька акулы, свёрнутую в рулон. Из мешка текло, жутко воняло, но учёного это не смущало – он прекрасно знал цену своему грузу. Гигантская полярная акула – редкий вид, она не является промысловой рыбой, живёт на большой глубине и встречается крайне редко. Ихтиолог убедил командира экипажа самолёта Мурманск – Кишинёв взять на борт свёрток с душком. Так малёк акулы и попал в университетский музей и теперь является его редким экспонатом…

Есть там и дары нынешнего бессменного директора Станислава Познакомкина. После окончания госуниверситета он по распределению попал в Академию наук МССР. Потом успешно сдал экзамены и был зачислен в аспирантуру, но быстро заскучал. Поэтому поступил на борт судна научно-исследовательского флота «Югрыбпромразведка» и восемь лет бороздил моря и океаны южного бассейна, изучал, какие виды водятся в том или ином районе, составлял прогнозы о наличии промысловой рыбы. В 1982 году он стал директором музея природоведения МолдГУ. Миссию беззаветного служения своему делу 85-летний защитник природы несёт до сих пор…

История в формалине

В 2014 году музей природоведения имени Берга переехал в новое здание с отдельным входом. Только для оборудования его залов вуз выделил из своего бюджета более 700 тыс. леев.

– Одно из главных предназначений музея – образование: в нём проводятся занятия по зоологии, ботанике, почвоведению, геологии, – поясняет декан биолого-почвенного факультета МолдГУ доктор биологических наук Михай Лешану. – Музей – университетский, но находится на содержании нашего факультета. Нам пока не удалось найти архивные документы, подтверждающие, что учреждение удостоилось второй категории культурной значимости. Имея определённый музейный статус, наше детище могло бы рассчитывать на дополнительные фонды.

Декан также отметил, что коллекции музея им. Берга пока не используются по своему прямому назначению – в научных целях. В конце прошлого года Михай Лешану побывал в вузовском музее естествознания румынского города Бакэу. Половина его научных сотрудников имеют научную степень (при её защите использовались материалы коллекции музея). Румынские коллеги пишут научные статьи, монографии, занимаются исследованиями.

А музей МолдГУ за такую работу ещё даже не брался – финансовые возможности учреждения ограничены.

Более 30 лет музейная коллекция не пополнялась новыми экспонатами. Но в фондах учреждения хранится в формалине ещё немало биологического материала, который можно было обратить в новые экспонаты. Вот только нет своего таксидермиста, который изготавливал бы чучела животных. Почти вся зоологическая коллекция музея Берга создана искусными руками Данилы Григорьевича Быстрякова. Невероятно одарённый человек, он объединял в себе талант скульптора, художника и скорняка. С лёгкой руки Быстрякова многие студенты- биологи к окончанию вуза приобретали ещё и навыки старинной профессии таксидермиста.

Мнение Дорофеева

Эталон Учителя

Вузовский музей природоведения – моя большая любовь. Стараюсь никогда надолго с ним не разлучаться. Раза два в год обязательно там бываю со своими учениками. Большинство их них – коренные кишинёвцы, но в музее Берга не были ни разу.

Я – выпускник биофака МолдГУ. В музей природоведения меня привёл ещё в лицейские годы мой учитель биологии. Истории Станислава Даниловича о своих сокурсниках, создавших музей, определили мою судьбу. Когда он начинает экскурсию, всегда уточняет, что музей – зоологический, но посвящён учителю. А престиж этой профессии сегодня сильно упал. На самом деле всё очень взаимосвязано – престиж музея Берга, престиж учительского дела и общая культура населения страны.

Такой музей, где собраны образцы живой природы, ставшие жертвой браконьеров или человеческой деятельности, не может рекламироваться как обычное учреждение культуры. Быть может, нужно создавать специальные вузовские программы, круглые столы по его продвижению… Интерес молодёжи направлен совсем на другое – они скорее пойдут на выставку гаджетов или компьютерных игр. Но после экскурсии школьники становятся другими. Всё меняет знакомство с директором музея Станиславом Даниловичем Познакомкиным, пламенным защитником природы. Для ребят он интересен ещё и тем, что является представителем советской эпохи, о которой они слышали так много негативного. По директору музея природоведения посетители, родившиеся в эпоху интернета, могут судить, какими люди были тогда: Познакомкин для них – эталон советской эпохи.

Став учителем, я часто повторяю слова Станислава Даниловича о том, что всегда надо идти к своей мечте. Чтобы её достичь, нужно делать всё, что в твоих силах – и тогда человек будет на своём месте. Ещё много разных его высказываний я цитирую на своих уроках. Благодаря общению с такими людьми, как Станислав Данилович, я и стал учителем года.

Антон Дорофеев,

преподаватель биологии высшей категории теоретического лицея имени М. Маринчука, лучший учитель Молдовы 2019 года

Татьяна СОЛОВЬЁВА