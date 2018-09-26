Статистика: жители Молдовы всё чаще предпочитают самолёты поездам и автобусам (ТАБЛИЦА)

Все больше граждан Молдовы становятся пользователями воздушного пространства, отказываясь от некомфортных поездов, автобусов и речного транспорта.

Такие данные представило Национальное бюро статистики Молдовы. Так, в период первых 8 месяцев текущего года услугами авиакомпаний в Молдове воспользовались 1,138 млн человек – это всего на 1,6% меньше, чем за январь-август предыдущего года. В свою очередь, автобусы и микроавтобусы перевезли 64,5 млн пассажиров, что на 1,9% меньше по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Всего 1,0 млн путешественников выбрали безопасность и железную дорогу – на 7,8% меньше, чем за январь-август 2017 года. А речным транспортом воспользовались 90,9 тысяч человек – на 11,7% больше прошлогодних данных. Кроме этого, бюро статистики подсчитало число грузоперевозок за 2017 год. Согласно этим данным, за 8 месяцев года было перевезено 11,5 млн тонн груза – это на 13,9% превышает результаты прошлого года.