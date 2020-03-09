Статистика за выходные: сотни нарушителей выявили на дорогах страны

Статистика за выходные: сотни нарушителей выявили на дорогах страны

За минувшие выходные сотрудники Национального инспектората патрулирования выявили на дорогах страны многочисленные нарушения ПДД. 

Так, 485 водителей превысили максимально допустимую скорость движения, 99 не учли предписания дорожных указателей, 45 нарушили правила остановки и не предоставили приоритет пешеходам и другим участникам дорожного движения. Еще 38 сели за руль пьяными, а у 28 при себе не было водительских прав.

НИП настоятельно призывает всех соблюдать правила дорожного движения.

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