Статистика за выходные: порядка 1000 водителей превысили скорость на дорогах

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В минувшие 4 дня на трассах по всей территории страны находились патрульные инспекторы, которые проводили ряд мероприятий для обнаружения нарушителей ПДД и для обеспечения безопасности дорожного движения. В результате проверок были задокументированы более 1500 автовладельцев.

Больше всего нарушений были связаны с превышением скорости – за этим поймали около 1000 водителей. Еще 74 отстранили от вождения за то, что они были в состоянии алкогольного опьянения, а 65 управляли машиной, не пристегнувшись ремнями безопасности. За указанный период произошло 26 ДТП, в которых один человек погиб, еще 29 получили травмы различной степени тяжести.

В данной связи НИП настоятельно рекомендует водителям:

Соблюдать скоростные ограничения;

Не садиться за руль, будучи в состоянии алкогольного опьянения;

Пристегиваться ремнями безопасности и не говорить по телефону во время движения;

Быть предельно внимательными по отношению к пешеходам и велосипедистам, которые передвигаются по обочинам дорог как в населенных пунктах, так и вне них.