Статистика за выходные: патрульные зарегистрировали более 1 500 нарушений ПДД

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В период с 15 по 18 марта сотрудники Национального инспектората патрулирования работали в усиленном режиме для предупреждения нарушения общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения.

Так, по данным пресс-службы НИП, всего за три дня более 1 000 водителей превысили максимально допустимую скорость движения, а 41 водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 24 водителя не имели при себе водительского удостоверения.

Кроме этого, за минувшие выходные на дорогах страны произошло 13 серьезных ДТП, в результате которых погиб 1 человек, а еще 15 получили травмы. Помощь сотрудников НИП понадобилась в 73 трудных ситуациях на дорогах страны.

Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей соблюдать правила дорожного движения во избежание ДТП.