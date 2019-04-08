Статистика за выходные: патрульные поймали более 1 000 нарушителей ПДД

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В период с 5 по 7 апреля сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП), которые следили за порядком на трассах страны, зафиксировали более 1 000 нарушений ПДД.

Самое частое нарушение – превышение скорости. Так, по данным пресс-службы НИП, всего за три дня более 550 водителей превысили максимально допустимую скорость движения, а 33 водителя сели за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 25 водителей не имели при себе водительского удостоверения.

Стоит отметить, что в течение трёх дней на дорогах страны произошло 17 ДТП, в результате которых 3 человека скончались, а ещё 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Более 40 водителей, попавших в трудную ситуацию, попросили помощи у сотрудников НИП.

Нацинспекторат патрулирования призывает водителей, а также пешеходов быть внимательными на дорогах.