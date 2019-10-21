Статистика за выходные: более 800 лихачей и 36 пьяных водителей пойманы патрульными

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В период с 18 по 20 октября сотрудники Национального инспектората патрулирования зарегистрировали более 1 400 нарушений правил дорожного движения. Самыми частыми нарушениями остаются превышение скоростного режима и употребление спиртных напитков водителями.

Так, по данным пресс-службы НИП, за отчётный период были зафиксированы следующие нарушения:

880 водителей превысили скорость;

36 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения за рулём;

25 управляли ТС без водительского удостоверения;

135 водителей проигнорировали дорожную разметку и не уступили дорогу пешеходам.

Кроме этого, за отчётный период на дорогах страны произошло 17 серьёзных ДТП, в результате которых пострадали 19 человек, а один – погиб.

В связи с этим патрульные призывают водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, обращать внимание на дорожные знаки и разметку, не превышать скорость движения и контролировать, чтобы все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности.