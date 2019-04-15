Статистика за выходные: более 500 лихачей и 23 пьяных водителя пойманы патрульными

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В период с 12 по 14 апреля сотрудники Национального инспектората патрулирования работали в усиленном режиме для предупреждения нарушения общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения.

Так, по данным пресс-службы НИП, всего за три дня около 560 водителей превысили максимально допустимую скорость движения, а 36 управляли автомобилем, не имея при себе водительского удостоверения. Кроме этого, 23 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего были отстранены от вождения.

За отчётный период на дорогах страны произошло 16 серьезных ДТП, в результате которых погибли 2 человека, а еще 24 – получили травмы.