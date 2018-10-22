Статистика: за неделю в молдавских тюрьмах скончались трое заключённых

На прошлой неделе, с 15 по 21 октября, в пенитенциарах Молдовы находились в общей сложности 7 119 человек.

Об этом говорится в официальной статистике Национальной администрации пенитенциаров. В этот период 50 человек были освобождены, 3 скончались, 59 – арестованы и помещены в изоляторы уголовного преследования, а 978 – добровольно задействованы в работе. Кроме этого, 4 человека были привезены из Российской Федерации и помещены под стражу пенитециарного учреждения №13 в Кишинёве.

Также в больницу пенитенциара в Прункул по состоянию здоровья были отправлены и получили лечение 26 заключенных. Для обследования в лечебные учреждения минздрава были доставлены 6 заключенных, также было осуществлено 8 вызовов службы 112 для оказания экстренной медицинской помощи.

В рамках борьбы с предотвращением проникновения в пенитенциары запрещенных предметов был обнаружен мобильный телефон, bluetooth-устройство, большое количество дрожжей, 2 пакета веществом, предположительно являющимся наркотиком. Гражданские лица, задержанные при попытке передачи этих объектов, были переданы полиции.

Напомним, что в ночь на 22 октября в пенитенциаре Прункул скончался заключённый, который был неизлечимо болен.