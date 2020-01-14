Статистика взяток: более 100 водителей за год пытались подкупить полицейских

Статистика взяток: более 100 водителей за год пытались подкупить полицейских

Согласно статистическим данным, 96 уголовных дел было возбуждено в прошлом году на имена водителей, которые пытались подкупить сотрудников полиции. В общей сложности, в 2019 году было зарегистрировано 117 попыток подкупа полиции со стороны граждан, нарушивших закон.

За содеянное нарушителям грозят штрафы в размере до 200 000 леев и 6 лет лишения свободы, пишет tv8.md.

По данным полиции, водители предлагают правоохранителям взятки от десятков до нескольких тысяч леев в национальной или иностранной валюте за различные нарушения, среди которых:

  • вождение автомобиля в нетрезвом состоянии;
  • нарушение скоростного режима;
  • отсутствие водительских прав;
  • игнорирование правил приоритета пешеходов или велосипедистов;
  • перевозка несовершеннолетних без автокресел.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md