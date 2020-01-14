Статистика взяток: более 100 водителей за год пытались подкупить полицейских

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Согласно статистическим данным, 96 уголовных дел было возбуждено в прошлом году на имена водителей, которые пытались подкупить сотрудников полиции. В общей сложности, в 2019 году было зарегистрировано 117 попыток подкупа полиции со стороны граждан, нарушивших закон.

За содеянное нарушителям грозят штрафы в размере до 200 000 леев и 6 лет лишения свободы, пишет tv8.md.

По данным полиции, водители предлагают правоохранителям взятки от десятков до нескольких тысяч леев в национальной или иностранной валюте за различные нарушения, среди которых:

вождение автомобиля в нетрезвом состоянии;

нарушение скоростного режима;

отсутствие водительских прав;

игнорирование правил приоритета пешеходов или велосипедистов;

перевозка несовершеннолетних без автокресел.