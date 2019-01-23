Статистика: в Молдове на 100 женщин приходится 93 мужчины

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Женское население Молдовы преобладает над мужским. Так, согласно статистическим данным, на 100 представительниц “прекрасного пола” приходится 93 представителей “сильного пола”.

Такие данные предоставило Национальное бюро статистики, пишет oficial.md. Примечательно, что картина меняется, если рассматривать данные территориально. Так, например, в Леова и Кантемире соотношение мужчин и женщин приблизительно одинаковое. А в Бельцах и Кишинёве количество мужчин на 100 женщин является наименьшим (85 и 88 соответственно).

Если рассматривать данные по регионам, то на севере страны на 100 женщин приходится 92 мужчины, в центре – 96 мужчин, а на юге – 97.