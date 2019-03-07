Статистика: в Молдове на 100 женщин приходится 93 мужчины (ГРАФИК)

Статистика: в Молдове на 100 женщин приходится 93 мужчины (ГРАФИК)

Женское население Молдовы преобладает над мужским. Так, согласно статистическим данным, на 100 представительниц «прекрасного пола» приходится 93 представителей «сильного пола».

По данным Национального бюро статистики, женщины живут дольше, чем мужчины в среднем почти на восемь лет, а ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 77 лет для женщин и 69,4 года для мужчин. Этот разрыв объясняется более высоким уровнем преждевременной смертности среди мужчин, особенно тех, кто находится в трудоспособном возрасте, передает ipn.md.

Женщины в возрасте 25-64 лет имеют более высокий уровень образования по сравнению с мужчинами. Самый большой разрыв отмечается в уровне высшего образования: 23,4% женщин и 18,0% мужчин. Мужчины покидают систему образования раньше женщин, выходя на рынок труда.

Доля занятых женщин практически равна числу занятых мужчин и сохраняется на протяжении последних лет на одном уровне: 50,5% мужчин и 49,5% женщин. Уровень занятости женщин зависит от нескольких факторов, в том числе от того, имеют ли они детей в возрасте до 16 лет. Женщины меньше встречаются в сельскохозяйственном секторе, в промышленности и строительстве, но преобладают в экономической деятельности, такой как торговля, гостиницы и рестораны, образование, здравоохранение и социальная помощь.

Женщины в большей степени предпочитают работать по найму и иметь официальные рабочие места. 69,7% всех занятых женщин задействованы в качестве наемных работников. У мужчин этот показатель составляет 60,7%. Среди официальных работников, мужчины преобладают в категории фрилансеров, а женщины – среди неоплачиваемых семейных работников. Женщины зарабатывают в среднем на 13 процентов меньше, чем мужчины. Выраженный в числовом соотношении, разрыв составляет около 813 леев.

Женщины в возрасте 18 лет и старше больше зависят от социальных выплат по сравнению с мужчинами. Около 40% женщин имеют в качестве источников дохода пенсии, по сравнению с примерно 29% в случае мужчин. Из общего числа пенсионеров в 2018 году, 64,5% составляли женщины.

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