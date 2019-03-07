Статистика: в Молдове на 100 женщин приходится 93 мужчины (ГРАФИК)

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Женское население Молдовы преобладает над мужским. Так, согласно статистическим данным, на 100 представительниц «прекрасного пола» приходится 93 представителей «сильного пола».

По данным Национального бюро статистики, женщины живут дольше, чем мужчины в среднем почти на восемь лет, а ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 77 лет для женщин и 69,4 года для мужчин. Этот разрыв объясняется более высоким уровнем преждевременной смертности среди мужчин, особенно тех, кто находится в трудоспособном возрасте, передает ipn.md.

Женщины в возрасте 25-64 лет имеют более высокий уровень образования по сравнению с мужчинами. Самый большой разрыв отмечается в уровне высшего образования: 23,4% женщин и 18,0% мужчин. Мужчины покидают систему образования раньше женщин, выходя на рынок труда.

Доля занятых женщин практически равна числу занятых мужчин и сохраняется на протяжении последних лет на одном уровне: 50,5% мужчин и 49,5% женщин. Уровень занятости женщин зависит от нескольких факторов, в том числе от того, имеют ли они детей в возрасте до 16 лет. Женщины меньше встречаются в сельскохозяйственном секторе, в промышленности и строительстве, но преобладают в экономической деятельности, такой как торговля, гостиницы и рестораны, образование, здравоохранение и социальная помощь.

Женщины в большей степени предпочитают работать по найму и иметь официальные рабочие места. 69,7% всех занятых женщин задействованы в качестве наемных работников. У мужчин этот показатель составляет 60,7%. Среди официальных работников, мужчины преобладают в категории фрилансеров, а женщины – среди неоплачиваемых семейных работников. Женщины зарабатывают в среднем на 13 процентов меньше, чем мужчины. Выраженный в числовом соотношении, разрыв составляет около 813 леев.

Женщины в возрасте 18 лет и старше больше зависят от социальных выплат по сравнению с мужчинами. Около 40% женщин имеют в качестве источников дохода пенсии, по сравнению с примерно 29% в случае мужчин. Из общего числа пенсионеров в 2018 году, 64,5% составляли женщины.