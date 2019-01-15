Статистика: в молдавских тюрьмах срок отбывают около 5 700 человек, 40 из них – несовершеннолетние (ВИДЕО)

Статистика: в молдавских тюрьмах срок отбывают около 5 700 человек, 40 из них – несовершеннолетние (ВИДЕО)

В молдавских тюрьмах отбывают срок около 5 700 заключённых, что на 570 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

На данный момент наказание отбывают около 5 700 человек, из которых чуть больше 40 – несовершеннолетние, около 320 – женщин, и примерно 5 350 мужчин. Более половины заключенных – рецидивисты. Примерно четверть из них осуждены на второй срок, еще столько же отбывают наказание в третий раз, пишет publika.md.

При этом около 70% отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Всего в Молдове 17 пенитенциарных учреждений.

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