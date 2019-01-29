Статистика: В 2018 году зарегистрировано более ста преступлений с применением оружия (ВИДЕО)

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В прошлом году полиция зарегистрировала более ста преступлений, совершенных с применением оружия. В 63 их них применялись незарегистрированные пистолеты или винтовки.

В 42 случаях оружие применялось для совершения хулиганских действий. В 27-ми – для угроз или убийства, пишет publika.md. Чаще всего за оружие преступники хватались под воздействием алкоголя или для сведения счетов.

Полицейские провели более 45 500 тысяч проверок условий хранения огнестрельного оружия. По их итогам составлено свыше 1 300 протоколов. На данный момент в Молдове зарегистрирована 71 тысяча единиц огнестрельного оружия, которым владеет почти 60 тысяч гражданских лиц.

Согласно статистическим данным, в прошлом году было конфисковано почти 800 единиц незарегистрированного оружия и 5700 боеприпасов. Граждане добровольно заявили о 70 единицах оружия и более двух тысячах боеприпасов, которые до этого хранили незаконно.