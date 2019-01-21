Статистика: В 2018 году число преступлений среди несовершеннолетних в Молдове снизилось (ВИДЕО)

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Согласно данным Генерального инспектората полиции, в прошлом году зарегистрировали на сто с лишним правонарушений меньше, чем в 2017 году. Зачастую подростков задерживают за кражи, грабежи и хулиганство.

Согласно отчету ГИП, в 2018 году малолетние злоумышленники совершили 440 краж, что на 115 меньше, чем годом ранее, предаёт publika.md. А вот число случаев грабежей, хулиганства и преступлений сексуального характера практически не изменилось. Всего в прошлом году закон преступили 1254 подростка. Большинство из них сделали это впервые. Еще 57 – во второй раз.

Также отмечается, что более 50 малолетних злоумышленников пошли на преступления в состоянии алкогольного опьянения. Большинство правонарушений совершают подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Хотя есть случаи, когда на преступления решились дети в возрасте от 10 до 13 лет. В основном подростки совершают преступления в группах, вместе со взрослыми и сверстниками.