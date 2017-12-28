Статистика: в 2017 году в Молдове было закрыто почти полсотни школ

335,6 тысяч школьников Молдовы обучаются сегодня в 1 243 учреждениях: в 102 начальных школах, 775 гимназиях, 352 лицеях и 14 школах для детей с интеллектуальными или физическими отклонениями в развитии.

По данным Национального бюро статистики, количество учреждений начального и среднего общего образования в этом году сократилось на 48 единиц, пишет ziarulnational.md.

Так, в 2017-2018 учебном году прекращена деятельность 24 начальных школ, 23 гимназий, одного лицея и одной школы для детей с интеллектуальными или физическими отклонениями в развитии. В то же время четыре гимназии стали начальными школами, 14 лицеев – гимназиями, а в Кишиневе открылся новый лицей.

Число учебных учреждений в городской местности сократилось на две единицы по сравнению с предыдущим годом: их стало 318. В сельской местности работают 925 учреждений, что на 46 единиц меньше. Около двух третей городских учебных учреждений являются лицеями, а в сельской местности преобладают гимназии – таковых 76%.

В сельской местности прекратили свою деятельность 23 начальные школы и 23 гимназии. Кроме того, 12 лицеев сменили статус на гимназии, а 4 гимназии стали начальными школами.

Всего в Молдове 1226 государственных и 17 частных учебных учреждений.