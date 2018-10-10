Статистика: с приходом осени цены на некоторые продукты питания значительно выросли (ТАБЛИЦА)

Национальное бюро статистики сообщает, что в сентябре 2018 года годовая инфляция (за 12 месяцев с октября 2017 года по сентябрь 2018 года) составила 2,4%, в том числе: продовольственные товары – 5,3%, непродовольственные товары – 2,6% и услуги – (-2,5%).

В то же время, индекс потребительских цен (ИПЦ) в сентябре 2018 года по сравнению с августом 2018 года составил 100,1% (информативно: в сентябре 2017 года по сравнению с августом 2017 года индекс потребительских цен был 100,9%). Средний рост потребительских цен на 0,1% был вызван повышением цен на продукты питания на 0,3%, на непродовольственные товары – 0,4%, на услуги населению – 0,1%.

В сентябре 2018 года по сравнению с августом 2018 года значительный рост цен был зафиксирован на следующие продукты питания: свежие фрукты – на 19,4%, куриные яйца – на 5%, на свежие овощи – на 3,1% (в частности, помидоры – 28,4%, кабачки – 16,6%, перец – 8,9%, огурцы – 6,3%, баклажаны – 4,2%), экзотические фрукты – на 2,5%, коровий творог и сметана – на 1,5% и соответственно на 0,9%, мясо птицы и свиное мясо – на 0,7% и 0,6% соответственно.

В то же время цены на следующие продукты питания снизились: семечковые фрукты – на 16,9%, виноград – на 16,3%, морковь – на 14%, капуста – на 13,2%, свекла – на 12,5%, цитрусы – на 8,6%, картофель – на 6,6%, сухой лук – на 5,8%, орехи – на 4,2%, сахар – на 1,9%, рис и разные крупы – на 0,2%.

Что касается непродовольственных товаров, то в течение отчетного периода цены на большинство товаров оставались на уровне предыдущего месяца. Тем не менее, есть некоторое повышение цен на сжиженный газ в баллонах – на 2,3%, дрова – на 2,1%, сапоги и зимнюю обувь для детей – на 2,8%, автомобили – на 2,3%, кондиционеры – на 1,4%, одежда – на 0,8% (в частности, куртки, свитера, мужские костюмы, блузки, футболки), электрические приборы – на 0,8%, моющие средства – на 0,5%, сигареты – на 2,2%.

Также в это время были зафиксированы скидки на летнюю обувь – на 2,9%, медикаменты – на 1%, телефоны – 0,6%, холодильники – на 0,4%.

В сфере услуг, оказываемых населению, в сентябре по сравнению с августом было зафиксировано увеличение средней платы за курсы иностранных языков – на 3,7%, гостиничные услуги – на 2,3% и аренду квартир – на 1,8%.

Кроме того, в отчетный период снизились цены на иностранный туризм – на 12,7%, пассажирские железнодорожные перевозки – на 6,9%, пассажирские перевозки воздушным транспортом – 0,8%, среднюю ежемесячную плату за детские сады – 0,7%.