Статистика: разводов и смертей в Кишиневе стало больше, чем свадеб и рожденных

Всё меньше детей рождается в столице, и всё меньше людей решают сочетаться браком, в то время как уровень смертности и разводов растёт.

Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики за январь-март 2018 года.

Согласно статистическим данным, в указанный период в Кишиневе родилось около 2200 детей, в то время как за тот же период 2017 года родилось на 300 детей больше. Число умерших составило 1705, что на 0,2% больше, чем в предыдущем году, при этом смертность составила 8,4 смертей на 1000 жителей, пишет tv8.md.

Что касается количества браков, их в январе-марте было зарегистрировано 725, что почти на 80 меньше, чем в прошлом году. Разводов в указанный период было зарегистрировано 688, что на 58 больше, чем в 2017 году.