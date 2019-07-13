Статистика радует: показатели преступности в Молдове падают

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За первые 6 месяцев текущего года было зафиксировано почти на 600 преступлений меньше, чем годом ранее. Как отмечает Генеральный инспекторат полиции, большинство из них произошло в столице в выходные дни, в промежутке с 12:00 до 18:00.

Согласно статистике ГИП, всего за первые полгода зарегистрировано 13 286 преступлений, что на 586 случаев меньше, чем в тот же период прошлого года. Около половины из них было совершено против собственности, пишет publika.md.

Около 2 000 преступлений квалифицировали как тяжкие, более 7 000 – как средней тяжести, более 3 000 – как небольшой тяжести. В то же время, зарегистрировано около 300 особо тяжких преступлений и около 100 – чрезвычайно тяжких.

Всего в уголовных делах фигурировали 4 800 подозреваемых. Почти 90% из них – мужчины. Средний возраст преступников – 30 лет. Примерно 4 500 злоумышленников нарушили закон впервые. Свыше 900 правонарушителей совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения, пишет источник.