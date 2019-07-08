Статистика пенитенциаров Молдовы за неделю: 45 новых арестованных

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По состоянию на минувшую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 975 человек. 59 человек были освобождены, 45 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 028 участвовали в общественных работах. Четверо человек были переведены в кишинёвскую тюрьму №13 из России.



Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 167 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 19 задержанных, а 13 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112, передаёт пресс-служба НАП.