Статистика НИП за выходные дни: около 1 000 лихачей и более 20 ДТП с пострадавшими

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С 17 по 19 мая сотрудники Национального инспектората патрулирования задокументировали более 1 550 нарушений правил дорожного движения, большая часть которых связана с нарушением скоростного режима.

По данным НИП, всего за выходные дни были задокументированы 970 водителей, превысивших максимально допустимую скорость движения. 34 водителя были пойманы в состоянии алкогольного опьянения, а 28 управляли автомобилями без документов.

Кроме этого, согласно статистике НИП, за минувшие выходные в стране произошло 23 ДТП, в результате которых пострадали 29 человек. Также более 70 граждан, находящихся в затруднительном положении, обратились к патрульным инспекторам за помощью.