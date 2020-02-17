Статистика НИП за выходные: более 1 600 нарушений ПДД

Статистика НИП за выходные: более 1 600 нарушений ПДД

За минувшие выходные патрульные инспекторы выявили на трассах страны более 1 600 нарушений ПДД.

Более 900 водителей превысили скорость, 44 сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 38 сели за руль без прав, 113 не учли дорожные указатели, а 36 не пристегнулись. Ещё 155 водителей не учли дорожные указатели и 20 не уступили дорогу пешеходам. Помимо нарушивших водителей были наказаны 125 пешеходов за переход улицы в неположенном месте.

Национальный инспекторат патрулирования настоятельно призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

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