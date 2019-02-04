Статистика НИП за выходные: 11 ДТП, 1 погибший и 11 раненых (ФОТО)

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За последние 3 дня на национальных трассах произошло 11 крупных ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 11 получили травмы. Национальная патрульная инспекция отмечает, что основными причинами аварий стали нарушения ПДД и превышение скорости.

За указанный период было зарегистрировано около 600 нарушений правил дорожного движения. Так, в период с 1 по 3 февраля патрульные инспекторы остановили около 30 водителей, находящихся за рулём в нетрезвом состоянии, и более 300 человек, превысивших допустимое ограничение скорости.

НИП продолжает призывать водителей к соблюдению правил дорожного движения.