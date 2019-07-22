Статистика НИП за три дня: более 1600 нарушений ПДД и 23 аварии

0

За последние 3 дня водителями было допущено 1639 нарушений ПДД. В 986 случаях речь шла о превышении скорости, 70 человек были отстранены от вождения, поскольку были пьяными за рулем, 73 не были пристегнуты ремнями безопасности, а 25 управляли автомобилями, не имея на это прав.

Об этом говорится в еженедельном отчете Национального инспектората патрулирования. Как сообщает источник, игнорирование правил дорожного движения и рекомендаций полиции привели к 23 ДТП, в которых 2 человека погибли, а еще 24 получили травмы различной степени тяжести. 11 аварий произошли в Кишиневе, еще 12 – по всей стране. В большинстве случаев причиной стала высокая скорость.

Согласно докладу, в указанный период времени был совершен наезд на 10 пешеходов. В то же время двое водителей не смогли совладать со скоростью и перевернулись.

НИП продолжает призывать водителей к соблюдению ПДД.