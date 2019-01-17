Статистика НИП: за минувший год более 1 600 человек пострадали в ДТП

По данным отчёта НИП, большинство ДТП, случившихся в прошлом году, произошло с участием пешеходов. Преимущественно аварии происходили по вине водителей, которые не пропускали пешеходов.

Ещё одной причиной, приводящей к ДТП, назвали превышение скорости. По данным Национальной патрульной инспекции, большинство аварий в 2018 году произошло в следующих населённых пунктах: Оргеев (149 ДТП), Яловены и АТО Гагаузия.

По мнению полиции, основными причинами аварий являются нарушение скоростного режима, непропуск пешеходов, а также резкая смена полосы движения. Всего в прошлом году, пишет publika.md, более 1 600 человек в возрасте от 31 до 64 лет стали жертвами ДТП.

По данным НИП, большинство аварий произошло в период с 12:00 до 20:00. Наибольшее количество ДТП происходило в пятницу, а в среду и воскресенье было зарегистрировано наибольшее количество смертей и случаев получения травм.

Статистические данные также показывают, что большинство дорожно-транспортных происшествий произошло в августе. Всего за 12 месяцев прошлого года произошло 2 613 ДТП, что на 27 случаев меньше, чем в 2017 году.