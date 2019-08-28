Статистика НИП за мини-каникулы: 50 нетрезвых водителей и около 800 случаев превышения скорости

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Всего за 4 дня мини-каникул, с 24 по 27 августа, сотрудники Национального инспектората патрулирования зафиксировали более 1 000 нарушений на дорогах страны.

Как сообщает пресс-служба НИП, за отчётный период были пойманы более 1 100 водителей, которые нарушили правила дорожного движения. 50 водителей находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 779 превысили допустимую скорость, а у 51 водителя не был пристёгнут ремень безопасности.

Кроме этого, 51 водитель нарушил правила остановки и не пропустил пешеходов, а у 17 водителей не оказалось при себе водительского удостоверения.

Обстоятельства всех инцидентов выясняются.