Статистика НИП: с начала года произошло более тысячи ДТП с сотней погибших

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За первые шесть месяцев этого года произошло 1 123 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 104 человека. Более 1 000 пострадавших получили травмы.

Согласно данным НИП, большинство аварий произошло в Оргеевском районе -48 случаев. Далее следуют Яловенский район – 36 случаев, Бельцы – 30 случаев, Криуляны – 26 случаев и Теленешты – 28 случаев.

Сотрудники НИП предпринимают все возможные меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и повышению уровня ответственности среди водителей.