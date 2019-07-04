Статистика НИП: с начала года произошло более тысячи ДТП с сотней погибших

Статистика НИП: с начала года произошло более тысячи ДТП с сотней погибших

За первые шесть месяцев этого года произошло 1 123 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 104 человека. Более 1 000 пострадавших получили травмы.

Согласно данным НИП, большинство аварий произошло в Оргеевском районе -48 случаев. Далее следуют Яловенский район – 36 случаев, Бельцы – 30 случаев, Криуляны – 26 случаев и Теленешты – 28 случаев.

Сотрудники НИП предпринимают все возможные меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и повышению уровня ответственности среди водителей.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md