Статистика НИП: около трети всех ДТП с начала года пришлись на долю пешеходов

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Статистические данные, собранные с января по сентябрь этого года, показывают, что 32% жертв аварий являлись пешеходами. За указанный период произошло 608 дорожно-транспортных происшествий, в которых 573 человека получили различные травмы, а 60 погибли. Из общего числа несчастных случаев 142 связаны с детьми-пешеходами, из которых 135 получили травмы, а 5 – погибли.

Основными причинами ДТП с участием пешеходов являются переход дороги в неположенном месте, несоблюдение правил приоритета и т. п. В данной связи НИП напоминает:

помните о том, что с наступлением осени видимость на дорогах снижается;

переходите дороги общего пользования только в местах, где есть соответствующие знаки или разметка. В случае их отсутствия переходите улицу только после того, как убедились в отсутствии с обеих сторон транспортных средств;

не перебегайте улицу, не выбегайте спереди или позади припаркованных транспортных средств;

в тёмное время суток носите одежду светлых тонов со светоотражающими элементами;

не разрешайте детям переходить оживлённую улицу в одиночку – они не могут точно оценить расстояние и скорость;

водители должны отдавать приоритет пешеходам и другим участникам дорожного движения.