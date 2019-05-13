Статистика: Некоторые фрукты и овощи резко подорожали, особенно картофель и свекла (ИНФОГРАФИКА)

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В апреле цены на продукты питания выросли на 1,7%. Ощутимее всего подорожала свекла (на 21%) и картофель (на 18,3%). В то же время снизилась цена на клубнику (на 15,7%).

По данным Национального бюро статистики, в апреле 2019 года по сравнению с мартом был зарегистрирован рост цен на следующие продукты:

картофель – на 18,3%;

свежие овощи – на 8,9% (в особенности: свекла – на 21,0%, капуста – на 15,3%, помидоры – на 15,2%, сухлук – на 13,9%, морковь – на 8,9%, перец – 8,8%, чеснок – на 7,0%, огурцы – на 4,9%);

свежие фрукты – на 2,2% )в особенности: цитрусовые – на 8,4%, экзотические фрукты – на 2,9%);

мясо, готовое мясо и мясные консервы – на 1,1% (в особенности: свинина – на 2,6%, мясные продукты и блюда из мяса – на 1,5%, полуфабрикаты из мяса – на 1,3%, мясо птицы – на 1,2%);

свежая и замороженная рыба – на 1,1%;

крупы – на 0,9%;

торты и хлебобулочные изделия – на 0,6%;

пшеничная мука – на 0,4%.

В то же время за отчётный период снизилась цена на клубнику – на 15,7%, баклажаны – на 12,3%, виноград – на 9,6%, куриные яйца – на 1,9%, необработанное сало – на 1,0%, сахар – на 0,3%, передаёт realitatea.md.