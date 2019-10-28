Статистика НАПУ за неделю: почти 7 000 заключённых содержатся в пенитенциарах

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 850 человек. 44 человека были освобождены, 42 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 025 участвовали в общественных работах, сообщает Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ). Четверо человек были переведены в кишинёвскую тюрьму №13 из России, а один – из Украины.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 239 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 45 задержанных, а 12 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 32 г вещества, похожего на наркотическое, 100 г сухих дрожжей и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.