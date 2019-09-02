Статистика НАПУ за неделю: двоих заключённых перевели из России в столичный пенитенциар

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 878 человек. 24 человека были освобождены, 28 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 065 участвовали в общественных работах, сообщает Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ).

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 135 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 21 задержанный, а 12 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 3 л алкоголя, пакет дрожжей, вещество, похожее на наркотическое, и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.