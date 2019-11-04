Статистика НАПУ: в тюрьмах страны находятся почти 7 000 заключённых

0

По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 863 человека. 60 человек были освобождены, 70 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 006 участвовали в общественных работах. Четверых заключённых перевели из России в столичный пенитенциар №13.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 194 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 16 задержанных, а 6 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 1 мобильный телефон, 1 л алкоголя, 80 г дрожжей и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.