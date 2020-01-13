Статистика НАПУ: в тюрьмах страны находятся около 7 000 заключённых

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 689 человек. 42 человека были освобождены, 22 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 041 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 67 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 14 задержанных, а 3 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 пакета с предположительно наркотическим веществом, 4 мобильных телефона и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.