Статистика НАПУ: почти 80 человек освободились из пенитенциаров за неделю

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 799 человек. 79 человек были освобождены, 65 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 981 участвовали в общественных работах. Двух заключённых перевели из России в столичный пенитенциар №13.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 258 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 30 задержанных, а 11 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 пакета с предположительно наркотическим веществом. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.