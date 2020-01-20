Статистика НАПУ: как обстоит ситуация в молдавских тюрьмах

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 712 человек. 49 человек были освобождены, 76 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 037 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 163 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 32 задержанных, а 8 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 1 мобильный телефон, 3 пакетика с предположительно наркотическим веществом, 2 л алкоголя и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.